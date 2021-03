Paganin: “Ecco la prova di maturità che voleva Conte. Eriksen il più in forma”

L'ex difensore nerazzurro ha evidenziato la grande prova di maturità mostrata dal gruppo di Conte nella delicata sfida contro il Genoa. Focus su Lautaro e Eriksen.

Max Paganin ha evidenziato i numeri importanti dell'Inter in questa fase della stagione: "I numeri parlano da soli. 56 punti, 60 gol in 24 partite. 18 gol e 6 assist per Lukaku. Non c'è proprio stata partita, oggi. Non c'è stata storia. La squadra ha un'identità precisa. La strada è quella giusta. Conte voleva una prova di maturità e credo l'abbia proprio avuta".

"Lautaro? Fa parte del percorso di crescita di ogni giocatore di gestire. È cresciuto tanto e la parte di temperamento ha lasciato spazio alla serenità mentale. Credo che non ci sia storia per quanto riguarda l'Inter: la squadra ha tutti gli strumenti necessari per fare cose veramente importanti. Non si può dire la parola tabù ma la sensazione è che l'Inter sia nettamente più avanti delle altre. Eriksen? Aveva bisogno solamente di ambientarsi e di fare quello che sapeva fare. Oggi ha giocato 90 minuti. Anche da play ha messo un pallone perfetto per Sanchez. È cresciuto tantissimo e di questa sua crescita ne trae beneficio la squadra. È uno di quelli più in forma", ha concluso Paganin in collegamento con Inter TV.