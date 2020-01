Paganin: “Punto guadagnato, Conte lavorerà su alcuni episodi. I numeri dicono…”

Massimo Paganin ha analizzato la partita tra Inter e Atalanta: “Punto guadagnato. L’Atalanta ha fatto un’ottima partita, nel secondo tempo è stata in grado di mettere in difficoltà l’Inter. Avevamo detto che non era una partita semplice. Nel primo tempo l’Inter si sarebbe meritata qualcosa in più, l’Atalanta nel secondo. L’Inter pensava di poter gestire la partita. Ci sono dettagli sui quali Conte deve ancora lavorare, ma che danno ancora un margine di crescita. Ci sono stati degli episodi sui quali lavorerà Conte. Si poteva mettere in preventivo un risultato simile, quando un’avversaria ti mette in difficoltà. L’Atalanta è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Mancano anche Asamoah, in difesa D’ambrosio, erano squalificati Barella e Skriniar. Mancavano delle alternative. Non ci si aggrappa a quello, ma per vincere lo scudetto anche i piccoli dettagli possono fare la differenza. Mi sono piaciuti moltissimo i difensori, Bastoni ha fatto un’ottima partita. Lautaro è sempre attento e concentrato. La sua cattiveria gli ha permesso di saltare l’avversario e di calciare in rete. Lukaku ha fatto un’ottima partita, nel secondo tempo è rimasto isolato lì davanti. L’area in cui ha lavorato è stata quella del centrocampo, molto lontano dalla porta. Gli avversari erano molto fisici e sono stati in grado di contenerlo. Ha dovuto lavorare molto lontano dalla porta. Azione molto bella con lo scambio con Lautaro, l’intesa è destinata a crescere ulteriormente. Bisogna lavorare su alcuni aspetti. C’è un percorso di crescita da fare. Va tutto valutato con la giusta prospettiva. Non credo che la partita di questa sera possa mettere in discussione quanto fatto dall’Inter stasera. Una partita più complicata di altre. L’allenatore e lo staff la rivedranno e poi ci lavoreranno. I numeri di tutto il girone d’andata dicono che l’Inter ha fatto grandissime cose. Ci può stare contro una delle squadre che sta meglio in questo momento. Domani la Juventus gioca a Roma, le partite non si vincono sulla carta. L’Inter si dovrà già preparare per la partita in Coppa Italia. Passare il turno darebbe ancora più autostima. La partita di stasera va messa in archivio e messa all’interno di un percorso. Riuscire a verticalizzare molto in fretta è uno dei pregi dell’Inter”.

(Inter TV)