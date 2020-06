Paganin: “L’Inter rischia di rimanere senza nulla. Eriksen è stato preso per…”

Antonio Paganin, ex calciatore dell’Inter, ha presentato ai microfoni di TMW Radio la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter con la squadra di Conte che proverà a ribaltare lo 0-1 dell’andata: “L’Inter rischia di rimanere senza nulla e con una posizione peggiore rispetto al passato, Eriksen può essere il crac che cambia gli equilibri. È stato preso per questo, non ha potuto esprimere subito il suo potenziale. L’Inter troverà difficoltà, i ‘piccoletti’ del Napoli potrebbero dare molto fastidio. I giocatori dell’Inter sono molto fisici e potrebbero entrare in forma solo più avanti“.