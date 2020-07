Paganin: “Giusto non rischiare subito Lukaku. Calendario? Dispiace che l’Inter…”

Massimo Paganin ha condiviso alcune riflessioni in merito al pareggio con la Roma: “La Roma al primo tiro in porta è riuscita a segnare. Una partita molto strana sotto tutti i punti di vista. Dall’85’ l’Inter ha messo pressione per cercare di vincerla. La partita è stata una buona gara, il campo di Roma è comunque un campo difficile. Credendoci di più avrebbe potuto magari metterla in difficoltà di più. Ma è un momento delicato della stagione. L’Inter ha giocato giovedì a Ferrara, la Roma ne ha giocate due consecutive in casa. Ha terminato con una difesa a 4. Brozovic si è scambiato spesso con Barella nella sua posizione. La Roma è in salute, tatticamente ha imbrigliato l’Inter. Dopo i cambi il baricentro dell’Inter si è spostato in avanti. Giusto non rischiare prima Lukaku che arrivava da un infortunio muscolare. Con lui in cambio cambiano le linee di passaggio e il peso dell’attacco dell’Inter. Ci sono ancora delle partite da giocare, non vedo perché non si possa essere ancora ottimisti. Quella di ieri sera era una partita importante. In vista del prossimo campionato. Mancano ancora 4 partite e poi ci sarà l’Europa League. I giocatori sono abituati a giocare ogni tre giorni, ma non in questo periodo e con questo caldo. Tutte le squadre giocano in condizioni estreme. Dispiace che l’Inter abbia subito un calendario come questo ma ormai non si può più fare niente. Barella sta rientrando, gli manca un po’ il ritmo e la capacità di lettura di certe situazioni di gioco. Credo abbia fatto un’ottima partita. Poteva forse evitare il fallo nel primo tempo”.

(Inter TV)