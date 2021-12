Paganin: “Inter lanciata e Roma in difficoltà. Preparazione nerazzurra migliore di tutte”

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della sfida di domani sera all'Olimpico

"Arrivano con uno stato d'animo diverso, l'Inter lanciata e la Roma in difficoltà. Ci vorrebbe un'impresa della Roma. Con tutti i titolari per la Roma sarebbe interessante, ma così è enormemente avvantaggiata l'Inter. Io a inizio stagione reputavo Juventus e Atalanta davanti a tutte, ma gli infortuni stanno incidendo ora. Al momento l'Inter non ha pagato le defezioni, quindi bisogna dare atto che la preparazione nerazzurra è stata migliore finora".