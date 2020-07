Massimo Paganin ha dedicato una riflessione ad Alexis Sanchez prima di Inter–Napoli: “È in una condizione unica. Sta dimostrando il suo valore in assoluto. Ha giocato al Barcellona, al Manchester United e con l’Inter sta facendo grandissime cose. Ha dovuto recuperare da una condizione atletica non ottimale e poi dall’infortunio. Ha dato la sua risposta sul campo. E’ cresciuto tantissimo nelle occasioni create”.

(Inter TV)