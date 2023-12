M. Paganin: “Napoli? Col Frosinone doveva giocare l’undici titolare. Mazzarri…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Frosinone in Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin ha commentato la clamorosa sconfitta del Napoli contro il Frosinone in Coppa Italia. "Mazzarri ha deciso di cambiare tutta la squadra con giocatori che non avevano mai giocato insieme. Eppure aveva concesso poco, sono quelle partite in cui la pressione era tutta sui partenopei, devi mettere tutti gli undici titolatissimi e poi giocano gli altri, ma solo dopo aver portato a casa il risultato".