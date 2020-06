Paganin: “Scudetto? Juve e Inter avvantaggiate sulla Lazio per un motivo”

Massimo Paganin, ex calciatore dell’Inter, ai microfoni di TMW Radio ha parlato della lotta scudetto a pochi giorni dalla ripresa del campionato: “È un momento anomalo, uno stop di cento giorni e poi ripartenza. Juve e Inter le vedo avvantaggiate perché già rodate tra Coppa Italia e gara di recupero. Possono aggiustare alcune cose. La Lazio riparte con una gara complicata come quella con l’Atalanta e sarà da valutare al momento della ripresa. È un momento particolare, faranno la differenza i preparatori atletici che dovranno lavorare con giudizio. Come se fosse un campionato del mondo, dove i giocatori non devono sovraccaricare i giocatori, perché se sbagli la preparazione perdi l’atleta fino a fine campionato. Ci saranno degli alti e bassi, con tempi di recupero ridotti e a temperature alte. Sono curioso di vedere la reazione dei calciatori”.