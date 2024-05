Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin. ha commentato la stagione della Juve che in campionato ha faticato negli ultimi mesi. "E' ben lontana dall'essere la Juve che conosciamo. Avranno un futuro ma questa non è la Juve. Non ha una parvenza di Juve questa. Analizziamo i singoli, fai fatica a confrontarli con quelli di Inter e Milan. Non ha l'impressione di una squadra che ti travolge. Forse Allegri ha estratto più quello che c'era da tirare fuori nella prima parte. Oggi la guardo ma non ha un'anima da Juve".