Paganin: “Situazione atipica, manca il ritmo gara. Conte concentrato, la differenza…”

Massimo Paganin ha analizzato i principali temi della sfida tra Juventus e Inter: “Situazione atipica, proprio perché giocata a porte chiuse è una partita difficile. Da calciatore il contesto ti abitui a viverlo con i tifosi che ti sostengono. C’è quella paura sana che ti dà tensione e concentrazione, la mancanza di pubblico te le fa mancare. Credo che il contesto vada analizzato in maniera più ampia. Le squadre arrivano con due partite sulle gambe. In EL Conte aveva fatto i conti pensando di dover cambiare molto. Manca l’intensità della partita e il ritmo gara. Sono interpretazioni, il campionato è tanto tempo che non lo disputano. Ci sono otto punti tra l’Inter e la prima in classifica, anche se ci sono due gare da recuperare. La capacità di riuscire ad adattarsi al momento farà la differenza per tutte le squadre in questo momento. Poi si vedrà cosa decideranno di fare”.

La formazione: “Juve? Mi stupisce questo centrocampo a 3 inedito, con Douglas Costa spostato a destra. Ha deciso di mettere uno rapido nella zona di Bastoni per metterlo in difficoltà, Young dovrà abbassarsi e dare una mano. Sarà molto importante il suo raddoppio. Bastoni? Godin ha giocato tutte e due le partite di Coppa. Questa è la partita più difficile per l’Inter. Nei singoli è una squadra che è cresciuta molto ed è diventata forte. Non è un caso abbia vinto otto scudetti. Attacco e difesa dell’Inter sono migliori rispetto alla Juventus. Incidono i pareggi nel percorso dell’Inter, ma al di là dei numeri non è un caso che l’Inter si possa giocare questa partita a Torino. Handanovic? Con il secondo portiere ci può stare da difensore che ci sia qualche incomprensione. Conosci bene i movimenti, con Padelli c’è voluto un po’ di tempo per conoscerlo. Lukaku sta facendo veramente bene, sa giocare spalle alla porta e tiene la palla. Lukaku gioca molto per i compagni. La coppia deve continuare a lavorare così. Conte? Sarà concentrato solo ed esclusivamente sul campo. L’Inter quando gioca con il 3-5-2 gioca sull’ampiezza. Bisognerà vedere come Young e Candreva riusciranno a mettere in difficoltà gli avversari. Eriksen? Ha giocato da mezz’ala e l’ha fatto bene, ma ha giocato anche in sistemi diversi. Con il Ludogorets Conte ha avuto la possibilità di provare cose nuove.

(Inter TV)