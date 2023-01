Paganin: “Ecco cosa direi a Skriniar. Capitano dell’Inter è privilegio unico. È il club…”

Intervenuto nel canale YouTube di Gianluca Rossi, Massimo Paganin ha analizzato la situazione di Milan Skriniar. In passato l'ex giocatore ha indossato la fascia di capitano dell'Inter: "Essere capitano dell'Inter è un privilegio unico nella carriera di un giocatore. Avrei detto a Skriniar di rimanere perché secondo me poco o in più rispetto allo stipendio che gli avrebbe dato l'Inter, non cambia sicuramente la vita. Invece il fatto di ritornare in uno stadio dove ti amano, secondo me quello non ha prezzo. È un valore così grande che non si può comprare. Si pentirà? Se vai al Psg diventi uno dei tanti, lui è un buon giocatore e sicuramente si ritaglierà il suo spazio, ma non avrà il ritorno da parte del pubblico che aveva all'Inter. Quando fai il calciatore il conto in banca ti interessa relativamente poco, ti interessa giocare".