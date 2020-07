Paganin: “Difesa? La squadra è cresciuta. Barella? Un giocatore come lui può…”

Massimo Paganin ha analizzato la sfida contro la Roma: “Difesa? Il portiere fa poche parate. Forse l’Inter ha subito più gol rispetto a quello che concede. La squadra è cresciuta molto pur avendo cambiato modulo e avendo un modulo più offensivo. L’Inter sta facendo benissimo. Anche le altre squadre hanno più problemi dal punto di vista difensivo dopo il lockdown. Barella? Capacità tecnica, di verticalizzare. Un giocatore come lui può dare il suo contributo in una partita come questa”.

(Inter TV)