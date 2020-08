Paganin: “Stagione straordinaria, l’Inter sta mettendo a disposizione di Conte…”

Massimo Paganin ha chiuso l’analisi del campionato dell’Inter con alcune considerazioni: “Borja Valero? Ha giocato da play, da mezz’ala e da trequartista. E’ riuscito a dare il tempo alle giocate, geometria a centrocampo. Difficile riassumere tutto, il suo contributo è stato molto importante. La capacità di leggere i tempi del gioco e di inserirsi non sono cose per tutti. L’intelligenza del giocatore fa la differenza. Gol più bello di questa stagione? Il quarto gol di Lukaku contro il Genoa, mi piace l’azione: tacco di Gagliardini e di Candreva. Doppio passo e palla all’incrocio dei pali”.

VITTORIA A BERGAMO E 2° POSTO: “L’Inter questa sera ha legittimato il secondo posto sotto tutti i punti di vista e facendo quello che faceva di solito l’Atalanta. L’ha fatto addirittura al 90′. Una stagione straordinaria ad un punto dalla Juve. Il percorso ottimale e fatto in maniera esponenziale. Young è arrivato a gennaio, Sanchez è stato l’acquisto del post lockdown. In alcune partite le sue caratteristiche ti avrebbero cambiato qualche gara. Credo che l’Inter stia lavorando bene: sta mettendo a disposizione del tecnico giocatori di valore assoluto. Guardando la classifica ti viene in mente i punti che si sarebbero potuti portare a casa. Vedremo che cosa succederà in Europa League. Conte ha preparato cose importanti questa sera, ha sfruttato tanto la fase di verticalizzazione e nella costruzione dal basso. Voleva costringere l’Atalanta a liberare delle zone di passaggio che voleva sfruttare per costruire il gioco. Gli esterni sono migliorati nel tempo”.

(Inter TV)