Paganin: “Conte schiera l’undici migliore, oggi è questo. C’era il dubbio Eriksen ma…”

Massimo Paganin in collegamento con Inter TV prima del derby: “La rosa è molto profonda e la qualità dei giocatori si è ulteriormente alzata. E’ l’undici migliore possibile oggi. Non conta quello che verrà. Oggi è questo. C’era il dubbio di Eriksen, ma i tre centrocampisti con cui gioca l’Inter sono di assoluto valore. Fra una settimana o quattro giorni vedremo. Conte darà fiducia ad altri giocatori. La cosa fondamentale è che l’Inter abbia la possibilità di scegliere. La partita si giocherà sulle corsie esterne. Ci sono 4 esterni che possono fare una grandissima stagione. E poi a centrocampo. La qualità individuale dei centrocampisti dell’Inter potrebbe essere importante per mettere in difficoltà il Milan. Soprattutto il calcio di Conte prevede tanti duelli individuali. Saranno veramente determinanti”.

(Inter TV)