Paganin: “La vittoria dell’Inter ha più valore di quella del Milan. Inzaghi…”

Le parole dell'ex calciatore: "Riconfermare una prestazione come quella contro il Napoli per l'Inter non era scontato"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter di ieri sera: "Riconfermare una prestazione come quella contro il Napoli per l'Inter non era scontato. Fare una dimostrazione di forza così a pochi giorni da Napoli vale tanto. Il Milan ha avuto una grande reazione, ma la vittoria dell'Inter ha più valore. Stanno fugando ogni dubbio con i risultati ora. Tanto di cappello al lavoro che sta facendo Inzaghi".