Paganini: “Con l’acquisto di Vlahovic la Juve ha mandato un segnale a Dybala”

Così il giornalista Rai Sport: "Con l’acquisto di Vlahovic la Juventus ha voluto dare un segnale anche a Dybala"

Ultimi giorni di mercato scoppiettanti per la Juventus, che in poco tempo ha concluso gli acquisti di Dušan Vlahovic e Denis Zakaria. Ma in particolare il centravanti ex Fiorentina, scrive su Twitter Paolo Paganini di Rai Sport, è un chiaro messaggio a Paulo Dybala per il futuro: "Buongiorno. Con l’acquisto di Vlahovic la Juventus ha voluto dare un segnale anche a Dybala della serie più di 7 milioni all’anno non arrivano. Come per il serbo".