"Il Como credo che sarà l'Atalanta dei prossimi anni, c'è una proprietà tra le più forti in ambito europeo, dove tutti vorrebbero andare. E lì non hai pressioni come in altri club. Ma Fabregas è anche un azionista del Como e per accettare l'Inter deve anche rinunciare alle quote ed è un ulteriore ostacolo. Io starei attento anche alla mina vagante Mancini come possibile ritorno. Io so che con Giuntoli c'era stato un abboccamento, per la Juventus. Ora però qui è arrivato un dirigente straniero, che a me lascia perplesso visti i precedenti".