In prima pagina il Corriere dello Sport parla del caso Inter-Real per il pagamento del cartellino di Achraf Hakimi: “Pagate Hakimi o ridatecelo“. Il quotidiano aggiunge: “Alle 18 testa a testa scudetto mentre deflagra il caso Real. Marotta ha l’accordo scritto ma ora Madrid vuole garanzie. Inter in campo a Udine, il Milan difende il primo posto contro l’Atalanta e abbraccia Tomori”.