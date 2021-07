GdS – Italia-Spagna, la pagella: Barella non sufficiente, palloni persi da paura

Il voto della rosea al centrocampista nerazzurro è cinque e mezzo: il giocatore ha avuto qualche difficoltà

Per La Gazzetta dello Sport non è stata una grande serata per il centrocampista nerazzurro. Cinque e mezzo per lui in pagella. Questo il giudizio della rosea: "Impegno ma altrettanta confusione e un paio di palloni persi da paura. Non frena Busquets e non si inserisce".