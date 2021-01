Pagelle CdS – Inter-Benevento: Eriksen, progressi evidenti. Barella anima della squadra

Successo per 4-0 sul Benevento per l’Inter, che risponde ai successi pomeridiani di Milan e Juventus. Per il Corriere dello Sport molto bene Eriksen, Lautaro e Lukaku, ma una menzione di merito se la guadagna Barella: “Non ricordiamo la sua ultima partita sbagliata. Ha una continuità di rendimento impressionante. Conquista palla e riparte, senza una pausa e a un ritmo incredibile. E’ l’anima dell’Inter. Esce perché martedì c’è la Juve“.

Handanovic 6; Skriniar 6,5 (dal 29′ st de Vrij 6), Ranocchia 6,5, Bastoni 6,5; Hakimi 6,5, Barella 7 (dal 19′ st Vidal 6), Eriksen 7, Gagliardini 6 (dal 35′ st Sensi sv), Perisic 6,5; Lautaro 7 (dal 29′ st Sanchez 6), Lukaku 7 (dal 35′ st Pinamonti sv). Conte (in panchina Stellini) 7.