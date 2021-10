Inter-Juventus, pagelle GdS: Barella, prestazione totale. Dumfries sciagurato

Il centrocampista nerazzurro gioca ovunque, il difensore olandese entra male e causa il rigore del pareggio

Finisce 1-1, non senza polemiche, il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è Nicolò Barella: "Come fai a toglierlo? Prestazione totale, di qua e di là senza mai inceppare il motore". Bene anche Perisic e Dzeko, male Dumfries, autore del fallo da rigore su Alex Sandro: "Lo sciagurato che animava San Siro era Calloni, ma la foto di questo Inter-Juve resterà il suo calcione che causa il rigore: in quella zona il centimetro fa la differenza".