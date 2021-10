Italia-Spagna, le pagelle. GdS: “Barella nel frullatore. Bastoni? Chiellini è un marziano”

Secondo la rosea i due interisti non hanno fatto una prestazione sufficiente nella semifinale di Nations League contro gli spagnoli

Serata difficile per l'Italia di Mancini. I campioni d'Europa sono rimasti in 10 per l'espulsione di Bonucci (doppio giallo, uno per proteste e l'altro per un braccio troppo alto su un avversario) e la Spagna ha vinto 2 a 1. La semifinale di Nations League è andata agli spagnoli che affronteranno la vincente di Belgio-Francia, in palio la coppa. La squadra sconfitta della gara di Torino giocherà, domenica alle 15, la finale terzo-quarto posto contro gli Azzurri.