Mkhitaryan 7 - Visto che tutti provano il tiro, l'armeno dice giustamente: "E io no?". La mira è sballata, ma la qualità delle giocate è quella di sempre: se per Inzaghi è insostituibile, ci sarà un perché.

Thuram 7 - All'inizio prende il più incredibile dai pali a porta vuota, poi si riscatta aprendo il compasso sull'1-0: in entrambe le occasioni se la ride di gusto, ecco il segreto di Marcus, già a 10 centri in A.

Lautaro 7 - Con la 125esima rete in nerazzurro fa un passo in più nella storia, ma in una serata così spensierata poteva raccogliere di più: cicca al momento buono, ma è una spina per la Salernitana.