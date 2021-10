Lazio-Inter, pagelle TS: Brozovic disegna calcio, serata no per Bastoni

Il centrocampista croato è il migliore in campo per i nerazzurri, male Dzeko e tutta la difesa, i cambi non incidono

Prima sconfitta in campionato per l'Inter, che perde 3-1 sul campo della Lazio. Per Tuttosport il migliore in campo dei nerazzurri è Marcelo Brozovic, che "ha spazio per disegnare calcio e non si fa pregare". Male Dzeko e la difesa, in particolar modo Bastoni: "Felipe Anderson è un clientelaccio anche perché, quando arriva dalle sue parti, è sempre lanciato. Completa la sua serata no commettendo il rigore per un alettone colpevolmente largo".