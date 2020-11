Inter-Parma, pagelle Cds: Lautaro-Eriksen bocciati. Ma il peggiore in campo è un altro

Nonostante manchi un rigore solare, la prestazione dell’Inter contro il Parma è stata tutto fuorché convincente. I nerazzurri non riescono a rompere il tabù casalingo coi gialloblu e incappano nell’ennesimo pareggio. Il Corriere dello Sport ha analizzato la prestazione dei nerazzurri, bocciando sia Christian Eriksen che Lautaro Martinez con voto 5: “Spesso accerchiato, prova la giocata senza trovarla mai. Un’altra prestazione deludente”, scrive per il danese.

“Prima punta al posto di Lukaku, cerca il gol senza trovarlo per la quinta gara di fila. Perde il pallone dell’1-0. Momento difficile”, invece per l’argentino. Ma il peggiore in campo, secondo il quotidiano, è Stefan De Vrij, giudicato con un 4.5: ” Sul centro destra, è chiaramente in difficoltà contro Gervinho che si scappa due volte e segna”. Il migliore, invece, Marcelo Brozovic: “6.5: Ingresso importante. Il gol del 2-1, tanta corsa e buona precisione nei passaggi. Dà la scossa”.