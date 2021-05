CorSera – Pagelle Crotone-Inter, il migliore è Barella: un solo rimandato. Conte top player

Ecco le pagelle stilate dal Corriere della Sera in merito a Crotone-Inter: fioccano i voti alti, un solo 5,5 mentre Conte è da applausi

La vittoria di Crotone ha avvicinato l'Inter al Tricolore: se l'Atalanta non dovesse battere il Sassuolo oggi, i nerazzurri farebbero festa già in giornata. Il Corriere della Sera, analizzando il match dello Scida, ha stilato le pagelle. Il migliore, secondo il quotidiano, è Barella che riceve 7,5 con tanto di spiegazione: "Un po’ nervosetto in avvio. Poi ritrova il filo e in fondo arriva lui vincendo il contrasto giusto e regalando l’assist del raddoppio. In più costruisce tre palle gol pulite". Molto positivo anche il giudizio su Eriksen (7), "tutto e subito. Entra e risolve il match con un tiro da fuori «aggiustato» da Magallan. È diventato decisivo". Abbondano le sufficienze e i 6,5 mentre l'unico insufficiente è Darmian che riceve 5,5.