Lazio-Inter, pagelle CdS: bene gli esterni Darmian e Dimarco, crolla la difesa

I nerazzurri sfruttano bene le fasce, con Brozovic bravo a dettare i tempi, ma è dietro che le cose non funzionano

Brutto ko per l'Inter che, dopo essere passata in vantaggio, perde 3-1 contro la Lazio. Per il Corriere dello Sport i migliori in campo per i nerazzurri sono Darmian, Dimarco e Brozovic. Darmian "si fa trovare spesso libero, interpreta bene la parte assegnata da Inzaghi", Dimarco "assicura una spinta costante", Brozovic "imposta, cambia gioco, sventaglia: è poco disturbato e libero di organizzare la manovra. Tra i meno colpevoli del tracollo". Male invece la difesa, così come i cambi che non incidono.