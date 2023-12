Le pagelle del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri. Il centrocampista turco il migliore in campo

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Inter-Udinese , il quotidiano premia Hakan Calhanoglu . Per il centrocampista voto 7,5: "Direttore d'orchestra degno della Scala, l'Inter suona che è una bellezza. Infallibile dal dischetto, assist d'oro a Dimarco".

7,5 anche per Simone Inzaghi: "Quinto controsorpasso, segnale che anche dal punto di vista mentale l'Inter è cresciuta. Sul piano tecnico, è una macchina quasi perfetta". 7 per Yann Bisseck: "Ha personalità, il ragazzo. Esordio in Serie A da titolare. C'è pure lui tra i protagonisti".