Pagelle GdS / Inter-Sassuolo: Lukaku costruttore di sogni, male Eriksen e Barella. Il peggiore…

Per La Gazzetta dello Sport, il migliore dei nerazzurri è proprio l'attaccante belga con un 7.5: "L'assistente gli toglie la doppietta e l'8 in pagella. Cos'altro dire? Per gli amanti del calcio, riguardare come scatta per andare a prendere posizione sull'1-0, dopo aver aperto per Young. Costruttore di sogni, oltre che di gol".