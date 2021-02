Pagelle Fiorentina-Inter, CdS: “Un bocciato. Hakimi? Se a volte fosse meno approssimativo…”

La grande vittoria dell’Inter contro la Fiorentina si tramuta anche nei voti delle pagelle dei quotidiani: il Corriere dello Sport, ad esempio, affibbia la palma del migliore a Barella: “7,5. Dragowski gli cancella un gol fatto. Allora ci riprova, prendendo a dovere la mira e piazzando il pallone dove il portiere viola non può arrivare. Crescita esponenziale di un centrocampista totale”.

Fiorentina-Inter, le pagelle del Corriere dello Sport

Ottime prove (da 7 in pagella) anche di Hakimi (“Ha velocità e tempi di inserimento quasi perfetti. In più l’intesa con Barella crea difficoltà a qualsiasi sistema difensivo: basti vedere il secondo gol. Fosse appena meno approssimativo in alcuni suoi interventi… ) e Handanovic (“Le conclusioni di Bonaventura e Biraghi sono violente, ma centrali. Il suo merito è recuperare la posizione immediatamente”) mentre i tre difensori Skriniar, De Vrij e Bastoni sono più che sufficienti così come Brozovic e Perisic.

L’unico a finire dietro la lavagna è Arturo Vidal che riceve un 5,5 con tanto di motivazione: “Il suo pressing non è sempre coordinato. Così, quando va a vuoto, finisce per aprire corridoi pericolosi. Rimedia una botta al ginocchio sinistro e non rientra dopo l’intervallo”.