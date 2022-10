Pagelle Inter-Barça, CdS: “Calhanoglu e Inzaghi da 8, De Vrij annulla Lewandowski”

Il Corriere dello Sport promuove tutta l'Inter anche nelle pagelle della sfida con il Barcellona. Il migliore - voto 8 - è Calhanoglu: "Fa il... Brozovic, impegna subito Ter Stegen, ha tanto lavoro da sbrigare alla luce del traffico intenso che c’è nelle sue vicinanze. Se la cava anche nella fase passiva, facendo bene da schermo davanti alla difesa. Nel finale del primo tempo segna il gol dell’1-0. Applausi". Da applausi anche De Vrij - voto 7,5 - che "di testa e di piede si fa sempre rispettare anche contro Lewandowski, non lasciandogli mai l’opportunità nè di girarsi nè di calciare in porta" mentre fioccano i 7 a, tra gli altri, Skriniar, Bastoni e Darmian. Il voto più basso è per Correa, che prende comunque 6. Inzaghi è da 8: "E’ un’Inter che difende alla grande e aspetta l’occasione giusta per contrattaccare, soprattutto con il cambio gioco che si rivela determinante anche sul gol di Calha. Davvero una super-prestazione anche sul piano tattico".