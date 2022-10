Pagelle Inter-Barça, TS: “Barella, secondo tempo da gladiatore. De Vrij monumentale”

Nessun bocciato e tanti voti alti per quel che concerne le pagelle di Tuttosport per Inter-Barcellona. I migliori, a pari merito, sono Calhanoglu e De Vrij, che ricevono un 8. "Guai a darlo per finito. Su Lewandowski gioca una gara monumentale, annullando un bomber capace di segnare - prima di presentarsi a San Siro - 12 gol in 9 presenze", il giudizio per l'olandese mentre il turco "fa argine quando va data copertura alla difesa e accompagna le ripartenze con senso della verticalità. In più ha il piede caldissimo: in avvio scalda i guantoni a ter Stegen poi, al tramonto del primo tempo impallina il tedesco con un precisissimo destro a serramanico". 7,5, invece, per Skriniar e Barella, con quest'ultimo che gioca un "secondo tempo da gladiatore". 7, invece, per tutti gli altri, tranne Mkhitaryan e Acerbi (6,5) e Correa che prende 6 come gli altri subentrati.