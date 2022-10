Inter, pagelle GdS: super Lautaro, in tre da 7. Insufficienti Dzeko e Correa

È Lautaro Martinez il migliore in campo di casa Inter per La Gazzetta dello Sport. Ecco i top e i flop del 2-0 con la Salernitana

È Lautaro Martinez il migliore in campo di casa Inter per La Gazzetta dello Sport. Voto 7,5 per il Toro, davanti ai 7 di Dumfries, Barella e Calhanoglu. “Argentovivo addosso, ogni palla che gli arriva è un pericolo. Il gol è in comproprietà con Sepe che si tuffa male, ma lui tira. Ci prova sempre. E si ripete due volte di testa. È tornato”, si legge.