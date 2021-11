Inter, top e flop GdS: super Darmian! Handanovic decisivo, solo 2 insufficienti

I principali voti della Gazzetta dello Sport ai nerazzurri dopo la partita di ieri a San Siro contro il Napoli

I migliori e i peggiori in campo nell’Inter di Simone Inzaghi, che ieri ha vinto 3-2 contro il Napoli. Per La Gazzetta dello Sport, nessuno ha fatto meglio di Matteo Darmian: voto 7,5 per l’esterno destro nerazzurro. “Prestazione impressionante. Inizia a correre al fischio d’inizio e termina la partita con una chiusura decisiva che evita il 3-3. In mezzo ci mette l’assistenza a Barella che si procura il rigore. Quantità, qualità. Un esempio”, si legge. Stesso voto anche per super Samir Handanovic, decisivo ieri: “Il voto sta tutto nella paratona che ha salvato la vittoria al 91’: miracolo d’istinto su Mario Rui. Quando racconteranno chi era Handanovic, la trasmetteranno spesso”, si legge.