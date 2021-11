Inter-Shakhar, pagelle GdS: “Perisic e Dzeko i migliori, tutti sufficienti tranne due”

Tanti voti alti e solo due (mezze) insufficienze: La Gazzetta dello Sport celebra il passaggio del turno dell'Inter in Champions

Tanti voti alti e solo due (mezze) insufficienze: La Gazzetta dello Sport celebra il passaggio del turno dell'Inter in Champions con pagelle che premiano quasi tutti. Il migliore in campo è Ivan Perisic (7,5) definito "un purosangue di fascia" e lo stesso voto vale per Dzeko con una "doppietta da aquila delle aree di rigore". Molto positive (voto 7) anche le prestazioni di Ranocchia, Darmian, Brozovic e Calhanoglu mentre Barella, Bastoni e Skriniar sono da 6,5. Sufficienza (6) per Lautaro mentre ci sono due 5,5, uno per Correa che "gode di due discese libere, situazioni in cui potrebbe volare via e spaccare, invece si lancia nello spazio con mollezza, rallenta e si incaglia nel nulla" e Handanovic, per via di un "rilancio sbagliato che colpisce Brozovic e che può costare caro. Un'uscita avventurosa, 'medicata' da Ranocchia, il quasi gol di Dodò sul suo palo".