Pagelle Italia-Spagna, il CorSera boccia Barella e Bastoni: ecco il loro voto

Non è stata una serata fortunata per l'Italia che interrompe la striscia di imbattibilità, perdendo 2-1 in casa contro la Spagna nelle semifinali di Nations League. In campo anche due nerazzurri, Barella e Bastoni. Il Corriere della Sera assegna un 5 al difensore con tanto di giustificazione: "La grande chiusura su Oyarzabal gli fa capire che serata complicata lo attende. Ma diventa presto un ricordo lontano". Stesso voto anche per Barella: "Troppo avanzato o troppo arretrato: regolarmente saltato". Il migliore per il quotidiano è Chiesa (7) mentre il peggiore è Bonucci (4,5).