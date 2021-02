TS – Inter-Lazio, pagelle: Lukaku Incredibile Hulk, Eriksen disegna calcio

Le pagelle di Tuttosport su Inter-Lazio: serata perfetta per i nerazzurri, Lukaku si prende la palma di migliore in campo

Vittoria e primo posto in classifica: serata perfetta per l'Inter, che archivia la pratica Lazio e sfrutta il passo falso del Milan. Secondo Tuttosport il migliore in campo è Romelu Lukaku: "In vista del derby, invia a Ibra due biglietti da visita: la doppietta (16 i gol in campionato, 22 in stagione, 300 da professionista) ma soprattutto la cavalcata da Incredibile Hulk che regala il tris a Martinez". bene ancora una volta Christian Eriksen, finalmente inserito nel progetto nerazzurro: "Con due filtranti per Brozovic e Martinez disegna calcio che gli altri non vedono, a corredo, si dedica con grande attenzione pure alla fase difensiva".