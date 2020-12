TS / Inter-Bologna, pagelle: Lukaku in versione Hulk, Brozovic illumina, Hakimi il migliore

Successo convincente per l’Inter, che batte 3-1 il Bologna a San Siro. Secondo Tuttosport il migliore in campo è Hakimi: “Sgomma sulla fascia come a inizio stagione e segna una scintillante doppietta. Prima rete da consumato stoccatore, la seconda grazie a una irresistibile discesa“. Bene anche Lukaku (“Al primo pallone buono, fa subito centro facendo come l’Incredibile Hulk su Tomiyasu“) e Brozovic (“L’assist telecomandato ad Hakimi illumina la notte di San Siro“). Queste le pagelle:

Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6 (dal 38′ st D’Ambrosio sv); Hakimi 7,5 (dal 26′ st Darmian sv), Vidal 6,5 (dal 26′ st Barella sv), Brozovic 7, Gagliardini 6, Perisic 6; Sanchez 6,5 (dal 46′ st Eriksen sv), Lukaku 7 (dal 26′ st Lautaro 6). Conte 7.