Inter-Juventus, pagelle CdS: Perisic in forma e si vede, Lautaro pericoloso

Le pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Juventus: il croato è in forma splendente, l'argentino è dentro tutte le azioni pericolose

La Supercoppa Italiana 2021 va all'Inter, che batte 2-1 la Juventus grazie al gol di Sanchez allo scadere del secondo tempo supplementare. Proprio il cileno è il migliore in campo del Corriere dello Sport, che premia anche la prova di Perisic: "Vive un periodo di forma splendente, si vede da come punta De Sciglio o Rugani, andando via in velocità. Rabiot, in scivolata, gli nega un gol a botta quasi sicura". Bene anche Lautaro: "Non ha solo il merito di agguantare la Juve dagli undici metri. E' dentro tutte le azioni più pericolose: la sola presenza di Dzeko gli concede respiro e possibilità di toccare più palloni e costruire partendo da lontano".