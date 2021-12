Pagelle Roma-Inter, GdS: Brozovic come Topolino, Calhanoglu e l’importanza oltre…

Le pagelle dell'Inter all'indomani del successo netto per 3-0 sul campo della Roma di José Mourinho: i voti dei nerazzurri

Alessandro De Felice

L'Inter espugna l'Olimpico grazie alle reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries e vola al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla vetta occupata dal Milan.

Per La Gazzetta dello Sport, il migliore dei nerazzurri è proprio il turco ex Milan con una prestazione da 8: "Quattro gol nelle ultime 5 e un altro assist (Dzeko), ma la sua importanza va bene oltre i numeri: è l'equilibrio che ha permesso all'Inter di cambiare passo. Esperienza dinamismo e qualità in palleggio".

Brillano anche Bastoni e Brozovic entrambi da 7,5. L'italiano "contribuisce al ricamo del gol di Dzeko e assiste il 3-0 di Dumfries, con reminiscenze bergamasche: un terzino che manda in rete l'altro. Uomo chiave nello spartito di Inzaghi", mentre il centrocampista croato "lavora più di Renatino del Parmigiano, ma sa anche divertirsi. Se prima, ogni tanto, pasticciava come Paperino, ormai è diventato impeccabile come Topolino".

Grazie prove anche per Dumfries, Perisic e Dzeko, tutti da 7 in pagella, mentre il quotidiano esalta ancora una volta l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi con un 8: "Premiamo la gestione della partita, ma soprattutto il lavoro per raffinare tecnicamente l'Inter di Conte. A Roma, dove era caduto contro la Lazio, si sono visti in modo plateale i frutti del suo magistero".