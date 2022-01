Inter-Juventus, pagelle TS: Sanchez letale, bene Skriniar, tre le bocciature

Le pagelle di Tuttosport su Inter-Juventus: il cileno decide la sfida, alcune insufficienze tra i nerazzurri

L'Inter di Simone Inzaghi batte 2-1 la Juventus e si aggiudica la sua sesta Supercoppa Italiana. Decide l'incontro Alexis Sanchez, migliore in campo per Tuttosport: "Prima a un passo dal 2-1, poi letale al gong". Bene, tra gli altri, Skriniar, Bastoni e Barella, mentre vengono bocciati de Vrij e Calhanoglu, oltre a Correa (ma in maniera meno netta).