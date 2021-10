Pagelle Sassuolo-Inter, CdS: quanti errori de Vrij, Perisic imprendibile

Le pagelle del Corriere dello Sport su Sassuolo-Inter: male la linea difensiva, occasione sprecata per Correa

L'Inter vince in rimonta sul campo del Sassuolo e torna a riassaporare il gusto dei 3 punti. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Edin Dzeko, autore del gol del momentaneo 1-1 e protagonista dell'azione dal quale è scaturito il calcio di rigore decisivo successivamente trasformato da Lautaro Martinez. Delude la linea difensiva, molto in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Male de Vrij, "infila un errore dietro l'altro negli appoggi, spalancando voragini davanti al Sassuolo". Positiva la prestazione di Perisic, "imprendibile o quasi nella ripresa: travolge Muldur. L'assist per Dzeko è un cioccolatino".