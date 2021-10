Pagelle Sassuolo-Inter, GdS: “Dzeko elettroshock, disastro De Vrij”. Bocciati altri 4

Un'Inter a due facce riesce a ribaltare il match e battere il Sassuolo, collezionando la quinta vittoria in sette partite

Un'Inter a due facce riesce a ribaltare il match e battere il Sassuolo, collezionando la quinta vittoria in sette partite. Merito anche di Dzeko che, entrato al 57', segna 33 secondi dopo e si procura il rigore. Per La Gazzetta è da 8 in pagella: "Spiegazione vivente dell'espressione 'cambiare una partita'. Lui è elettroshock a un'Inter dormiente: la sveglia con un gol di rapina, la esalta strappando un rigore. In mezzo giocate che scoloriscono il ricordo di Lukaku". Oltre al bosniaco, molto positive le prove di Handanovic e Dimarco (7) così come Barella, Brozovic, Vidal e Lautaro Martinez (6,5). Sufficienza per Darmian mentre si segnalano cinque insufficienti: la Rosea dà un 5 a Correa, Calhanoglu, Skriniar e Bastoni mentre il peggiore è De Vrij, che prende 4,5: "Mai visto così, neanche nei peggiori incubi. Non solo le difficoltà contro i diavoli neroverdi, ma anche errori banalissimi in appoggio. Come quello che spalanca la porta a Defrel a fine primo tempo".