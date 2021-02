CdS – Inter-Lazio, pagelle: Skriniar un muro, Brozovic partita totale

Le pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Lazio: prestazione super per i nerazzurri, tante le note positive

Successo convincente per l'Inter, che batte 3-1 la Lazio e conquista la vetta della classifica. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Romelu Lukaku, autore di una doppieta e di una prova da trascinatore, ma una menzione speciale la merita Milan Skriniar: "Qualche errore negli appoggi, ma una chiusura provvidenziale su Correa e altri interventi risolutivi. Otto respinte e dieci recuperi: un muro". Molto bene anche Marcelo Brozovic: "Davanti alla difesa contrasta, ma fa ripartire l’azione, arriva alla conclusione e la sua partita è “totale”. Disegna l’apertura che porta al 3-1 e aggiunge una grande regia".