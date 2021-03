Inter, Barella da 6 per TS: “Indubbia importanza”. 5.5 per Sensi: “Un po’ arrugginito”

Le pagelle di Tuttosport su Bulgaria-Italia per i due nerazzurri: sufficiente Barella, da 5.5 Stefano Sensi

A differenza de La Gazzetta dello Sport, Tuttosport giudica sufficiente la prova di Nicolò Barella durante Bulgaria-Italia. Il quotidiano ha infatti valutato la gara del nerazzurro con un 6: "Gira come una trottola, ogni tanto anche a vuoto. Però è indubbia la sua importanza per garantire densità ed energia alla mediana". 5.5 invece per Stefano Sensi, che necessita di altri minuti per tornare al top: " Un po’ arrugginito, ma ci può stare considerando il minutaggio finora messo insieme in stagione: Mancini lo rilancia da titolare, anche se avrebbe bisogno di altro rodaggio".