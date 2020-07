Pagelle TS, Inter-Torino: Godin, gol che vale oro. Lautaro rompe l’incantesimo, Bastoni graziato

Nel successo contro il Torino, a brillare a sorpresa è Diego Godin. Il difensore uruguaiano gioca a sorpresa al posto di Skriniar e fornisce una grande prestazione, condita dalla rete del sorpasso sui granata. Tuttosport lo premia con un bel 7: “Segna, da provetto centravanti, un gol che vale oro e spesso fa l’ala (mestiere non suo) con grande applicazione. Bravo anche a risolvere qualche patimento iniziale su Ansaldi. L’ammonizione presa gli costerà la squalifica con la Spal“.

Stesso voto anche per Young (“Che fosse in palla si era già capito nel primo tempo quando le cose migliori erano arrivate dai suoi piedi. Nella ripresa mette il punto esclamativo segnando l’1-1 (suo terzo gol da interista) e innescando Sanchez sulla rete del sorpasso“), Sanchez (“Oltre all’assist per Godin c’è molto di più, come la palla scippata a Izzo da cui nasce il terzo gol interista: ogni (buona) idea dell’Inter, passa dai suoi piedi. Si sta guadagnando il riscatto sul campo“) e Lautaro Martinez (“Primo tempo sulla falsariga delle ultime uscite, ripresa da vero Toro: prima la torre a Young poi il gol – con la compartecipazione di Bremer – che rompe l’incantesimo“).

Deludono Handanovic, che si becca un 4.5 per l’errore che regala il momentaneo vantaggio a Belotti, e Bastoni, autore di una prestazione opaca: “Graziato da Massa sul possibile rigore, nella ripresa ha sulla coscienza la traversa presa da Belotti. Serata no“.

Di seguito tutti i voti di Tuttosport: Handanovic 4.5; Godin 7 (dal 31′ st Skriniar sv), de Vrij 6, Bastoni 5; D’Ambrosio 5,5 (dal 26′ st Candreva 6), Gagliardini 6, Brozovic 6, Young 7 (dal 26′ st Biraghi 5.5); Borja Valero 6.5; Lautaro 7 (dal 39′ st Eriksen sv), Sanchez 7. All. Conte 6,5.