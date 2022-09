TS, le pagelle di Udinese-Inter: ”Disastro De Vrij, solo 4 sufficienti. Inzaghi…”

La pessima prestazione dell'Inter contro l'Udinese si ripercuote anche sulle pagelle. Per Tuttosport, si salvano i 4. Il migliore è Acerbi - voto 6,5 - ''tra i pochi a restare in linea di galleggiamento: un errore sostituirlo'' mentre sono da 6 Handanovic, Barella e Dzeko oltre ai subentrati Dimarco e D'Ambrosio. 5,5, invece, per Dumfries, Darmian mentre Skriniar, Brozovic, Mkhitaryan, Lautaro e Gagliardini sono da 5. Ancora peggio hanno fatto Bastoni e Correa - 4,5 per entrambi - ma il peggiore è De Vrij, voto 4: ''Sul raddoppio dell’Udinese regala l’angolo e perde Bijol: disastroso''.