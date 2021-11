Pagelle Venezia-Inter, Repubblica – Calhanoglu il migliore, un solo insufficiente

Tutti voti positivi e un solo insufficiente per l'Inter per la trasferta di Venezia secondo Repubblica

Tutti voti positivi e un solo insufficiente per l'Inter per la trasferta di Venezia secondo Repubblica. Il quotidiano affibbia la palma del migliore a Calhanoglu (7), "rapida, insidiosa, sgusciante. La palla dell'1-0 è un'anguilla) mentre fioccano i 6,5, dati a tutta la difesa, Handanovic, Perisic, Lautaro e Vecino. 6, invece, per Darmian, Barella, Dumfries, Brozovic e Dzeko mentre l'unico non sufficiente (5,5) è Correa: "Il meno in forma dell'Inter. E' più merito degli altri che colpa sua".