Pagelle GdS, Inter-Torino: Young, testa da campione. Sanchez il migliore in campo

L’Inter batte 3-1 il Torino e torna al successo, riportandosi in seconda posizione in classifica. La Gazzetta dello Sport elogia la prova di Ashley Young, autore del primo gol: “Lo capisci lontano un miglio che la testa del campione“. Bene anche Alexis Sanchez, migliore in campo, a cui manca soltanto la gioia personale: “Ha il fuoco dentro, si muove senza palla, detta il passaggio, accorcia quando necessario. Assiste Godin per il sorpasso, poi manda Lautaro al tiro per il tris, manda una maledizione a Sirigu che gli nega il gol, accarezza anche Candreva. Serve altro?“.

Handanovic 4,5; Godin 6,5 (dal 31′ st Skriniar 6), de Vrij 6, Bastoni 5,5; D’Ambrosio 6 (dal 26′ st Candreva 6), Gagliardini 6, Brozovic 6, Young 7 (dal 26′ st Biraghi 6); Borja Valero 6; Lautaro 7 (dal 39′ st Eriksen sv), Sanchez 7,5. Conte 6,5.