Il Giornale – Pagelle dello sport alle prese col virus: 4 ‘all’ammucchiata Juve’. E Lukaku…

Quattro è il voto che il Giornale rifila all’ammucchiata della Juventus dopo il gol segnato all’Inter nella sfida a porte chiuse dell’8 marzo. Ai bei tempi sarebbe stata anormale la mancata esultanza, ma questo è il momento del coronavirus. E allora, nelle pagelle dello sport alle prese con il virus, il quotidiano scrive: “Quando scoppia il caso Rugani tutti vanno con la mente a quell’incredibile abbraccio degli juventini dopo il gol del 2-0 all’Inter. Un’ammucchiata da 4 contro ogni regola e prevenzione che infatti poi spedirà tutti in isolamento. Per fortuna alla fine Lega e Federcalcio si sono piegate alla richiesta del ministro Spadafora (6, bravo ma lento) che ha imposto lo stop“.

Nove in pagella anche ad Angel Torres, presidente del Getafe, che si rifiuta di mandare la squadra a Milano per giocare contro l’Inter in Europa League. Dichiara: «L’Uefa ci cacci pure dalle coppe, ho vissuto 70 anni senza farle. Non rischio la salute dei miei giocatori».

Infine 10 in pagella ai Lukaku, gli Ibrahimovic, i Lewandowski, “per fortuna ci sono loro e tutti quelli che stanno segnando con generosità i loro gol più belli”.

(Fonte: Il Giornale)